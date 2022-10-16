Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Mundfish скоро объявит точную дату выхода Atomic Heart

Mundfish скоро объявит точную дату выхода Atomic Heart
Комментарии

Студия Mundfish готовится назначить точную дату релиза Atomic Heart. Об этом создатели ретрофутуристического экшена объявили в своём телеграм-канале.

Команда Mundfish передаёт всем привет! Скоро объявим дату релиза!!!

Ранее сообщалось, что Atomic Heart точно выйдет грядущей зимой на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. В день выхода шутер станет доступен и в Xbox Game Pass. Также известно, что экшен в России и в части стран СНГ можно будет купить только в VK Play.

Новость по теме
Антипиратская защита, продолжительность и другие подробности Atomic Heart

Летом авторы боевика презентовали яркий трейлер, в котором был показан игровой процесс под немного переработанную версию одного из классических шлягеров Аллы Пугачёвой. Примерно тогда стало известно, что в состав коллекционного издания шутера войдёт модель огромного «советского» робота.

Новость по теме
Mundfish представила системные требования Atomic Heart
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022