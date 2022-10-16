Mundfish скоро объявит точную дату выхода Atomic Heart

Студия Mundfish готовится назначить точную дату релиза Atomic Heart. Об этом создатели ретрофутуристического экшена объявили в своём телеграм-канале.

Команда Mundfish передаёт всем привет! Скоро объявим дату релиза!!!

Ранее сообщалось, что Atomic Heart точно выйдет грядущей зимой на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. В день выхода шутер станет доступен и в Xbox Game Pass. Также известно, что экшен в России и в части стран СНГ можно будет купить только в VK Play.

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Летом авторы боевика презентовали яркий трейлер, в котором был показан игровой процесс под немного переработанную версию одного из классических шлягеров Аллы Пугачёвой. Примерно тогда стало известно, что в состав коллекционного издания шутера войдёт модель огромного «советского» робота.