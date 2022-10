Игроки китайской Royal Never Give Up провели последние матчи TI11 на обезболивающих

Китайский киберспортивный инсайдер со ссылкой на аккаунт Royal Never Give Up в соцсети Weibo сообщил, что игроки команды из Поднебесной выступают на The International 2022 по Dota 2 под действием обезболивающих препаратов.

Ранее четыре игрока и главный тренер RNG заразились COVID-19. Как сообщается, некоторые киберспортсмены регулярно испытывают головную боль и тошноту, поэтому перед матчами принимают обезболивающие средства, чтобы сосредоточиться на игре.

Китайская команда завершила второй день группового этапа на первом месте, проиграв лишь одну карту из 10. После заболевания коронавирусом игроки Royal Never Give Up не смогли выиграть ни одной карты и попали только в нижнюю сетку чемпионата мира по Dota 2.

