Ремастеры Crysis 2 и Crysis 3 выйдут в Steam через месяц
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В Steam появились страницы ремастеров Crysis 2 и Crysis 3. Оба проекта выйдут в магазине Valve уже 17 ноября — в том числе и в России. Прямо сейчас шутеры можно добавить в список желаемого.
Оригинальные переиздания второй и третьей частей Crysis вышли в 2021 году на ПК в Epic Games Store, а также на PlayStation и Xbox. В них авторы подтянули графику, разрешение и исправили некоторые баги из оригинальных игр. Теперь оба проекта доберутся и до Steam — как в своё время добралась и первая часть серии.
Прямо сейчас Crytek работает над Crysis 4, разработку которой возглавляет геймдиректор Hitman 3 Маттиас Энгстрём. Авторы называют его «шутером нового поколения», производство находится на очень ранней стадии.
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