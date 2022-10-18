В России неожиданно начали продавать коллекцию Uncharted для Steam
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В магазине «Буки» стартовали продажи Uncharted: Legacy of Thieves Collection для ПК с активацией в Steam. Цена — 3149 рублей. И это несмотря на то, что Sony официально ушла с отечественного рынка.
Как отмечается в магазине, лицензионный ключ предназначен для России и стран СНГ. Приобрести его можно как с помощью «Системы быстрых платежей», так и по обыкновенной банковской карте.
Аналогичная ситуация до этого произошла и с «Человеком-пауком» — издательство запустило в продажу ключи, которые закончились за считанные часы. Возможно, и с Uncharted на ПК произойдёт нечто подобное, однако товара явно хватит на более долгий срок. Всё же Человек-паук в России куда популярнее Нэйтана Дрейка и его друзей.
Новость по темеКритики в восторге от Uncharted на ПК
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