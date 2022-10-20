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Режиссёр оригинального «Сайлент Хилл» представил экранизацию Silent Hill 2 — «Возвращение в Сайлент Хилл»

Режиссёр культового фильма «Сайлент Хилл» анонсировал экранизацию Silent Hill 2
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Режиссёр культовой экранизации «Сайлент Хилл» Кристоф Ган рассказал о своём новом фильме во вселенной. Он займётся адаптацией Silent Hill 2, которая запомнилась фанатам как самая глубокая и психологичная часть серии. К сожалению, у фильма пока нет даже короткого тизера, потому что съёмки должны стартовать лишь в феврале 2023 года.

Постановщик отметил, что в своём фильме он сделает упор именно на психологию, а внимание зрителя режиссёр хочет сосредоточить на «изнанке» города Сайлент Хилл. Судя по всему, зрителей ждёт ещё одна достойная экранизация от человека, который действительно умеет экранизировать тайтлы в столь непростой франшизе.

Помимо фильма, Konami работает сразу над четырьмя играми в серии. Это ремейк Silent Hill 2, небольшая Silent Hill Townfall, следующая крупная часть f и интерактивный сериал Ascension.

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