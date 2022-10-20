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Konami представила Silent Hil f — следующую часть культовой серии

Konami представила Silent Hil f — следующую часть культовой серии
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Konami представила новую большую Silent Hill с подзаголовком f. Она создаётся выходцами из Capcom и Konami, которые работали над ремейком Resident Evil.

Как и в случае с только что анонсированной Townfall, у f есть лишь небольшой тизер, который больше всего похож на современную SIlent Hill. Судя по всему, события развернутся в Японии, а проект будет напоминать смесь из культовых частей серии и более современными итерациями. Опять же, никакой даты выхода и платформ у проекта пока нет.

Ранее Konami представила две других SIlent Hill — ремейк второй части серии и Townfall от небольшой команды No Code, известной по приключениям Observation и Stories Untold. Что касается переиздания сиквела, то за неё отвечает польский коллектив Bloober Team.

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