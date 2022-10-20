Представлен Silent Hill Ascension — интерактивный сериал в культовой вселенной

Konami показала тизер Silent Hill Ascension — интерактивного сериала в культовой вселенной «Сайлент Хилла». Его суть заключается в том, что зрители смогут влиять на поступки героев, тем самым влияя и на сюжет.

Сериал выйдет в 2023 году и будет доступен для просмотра круглосуточно. Как именно всё будет работать, авторы расскажут ближе к релизу.

Ранее Konami представила сразу три части Silent Hill — ремейк второй от польской студии Bloober Team, экспериментальную Townfall от небольшой инди-команды No Code и f — от команды NeoBards Entertainment, которая раньше помогала Capcom с ремейками Resident Evil. Все три тайтла выйдут не раньше 2023 года, а ремейк второй части станет консольным эксклюзивом PS5, при этом выйдя и на ПК.

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