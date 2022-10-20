Дэдпул обратился к авторам Marvel's Midnight Suns с просьбой добавить его в игру
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На канале тактической игры Marvel's Midnight Suns вышло свежее видео, которое называется «Где, чёрт возьми, Дэдпул?». В нём болтливый наёмник попросил авторов проекта добавить его в игру и распространить хэштег #DeadpoolSuns.
Вероятно, это рекламный ход, а сам Дэдпул точно появится в игре, можно даже не сомневаться.
Дэдпул обратился к 2K и разработчикам Midnight Suns с требованием ввести его в команду. Что вы все думаете? Должны ли мы впустить его?
Релиз игры состоится 2 декабря 2022 года на ПК, PS5 и Xbox Series, а в 2023 году тактика доберётся до PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Ранее стало известно, что на полное прохождение проекта с выполнением побочных заданий уйдёт более 80 часов, а на сам сюжет – около 50 часов.
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