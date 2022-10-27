Дэниел Рэдклифф после «Гарри Поттера» опирался на Харрисона Форда

Недавно актёр Дэниел Рэдклифф, наиболее известный по главной роли в фильмах про Гарри Поттера, рассказал журналу GQ о своём источнике вдохновения после завершения работы во франшизе.

По словам Рэдклиффа, после окончания «Гарри Поттера» многие люди не хотели, чтобы актёр появлялся где-то ещё, но он чётко решил, что хочет развивать свою карьеру и работать дальше. Своим источником вдохновения актёр назвал Харрисона Форда.

Я осознал, что люди ожидали того, что мы ничего не будем делать после «Гарри Поттера» — что мы просто исчезнем. Я действительно не хотел, чтобы это было так. Мне же нравится моя работа, и я хотел сделать всё, что должен, чтобы сделать многолетнюю карьеру.

Кстати, сам Харрисон Форд недавно официально присоединился к киновселенной Marvel. Актёр сыграет генерала Таддеуса Росса. Его стоит ждать в новой части «Капитана Америка» и «Громовержцах».