Харрисон Форд станет частью киновселенной Marvel с нового фильма про Капитана Америка

Слухи подтвердились: Харрисон Форд снимется в нескольких фильмах Marvel в роли генерала Таддеуса Росса, которого с 2008 года играл актёр Уильям Хёрт. К сожалению, полгода назад он умер.
Уильям Хёрт в роли Росса
Первое появление Форда в этой роли состоится через полтора года — в четвёртом «Капитане Америка» (май 2024 года), а вскоре после он засветится в «Громовержцах» про антигероев (июль 2024 года). О дальнейшем исполнении роли неизвестно, но вряд ли такого известного актёра взяли лишь на два фильма.
Сюжет фильма «Капитан Америка: Новый мировой порядок» держится в секрете, но известно, что главную роль исполнит Сэм Уилсон. Картина продолжит события сериала «Сокол и зимний солдат». Также с сериалом стоит ознакомиться и перед просмотром «Громовержцев».
- 17 октября 2022
-
19:50
-
19:35
-
19:14
-
18:20
-
18:17
-
17:58
-
17:55
-
17:50
-
17:39
-
17:28
-
17:14
-
16:58
-
16:45
-
16:36
-
16:19
-
16:15
-
16:08
-
16:03
-
15:44
-
15:30
-
15:17
-
15:00
-
14:58
-
14:17
-
13:48
-
13:37
-
13:18
-
13:07
-
13:01
-
12:53
-
12:41
-
12:01
-
11:55
-
11:15
-
10:56