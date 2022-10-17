Харрисон Форд станет частью киновселенной Marvel с нового фильма про Капитана Америка

Слухи подтвердились: Харрисон Форд снимется в нескольких фильмах Marvel в роли генерала Таддеуса Росса, которого с 2008 года играл актёр Уильям Хёрт. К сожалению, полгода назад он умер.

Уильям Хёрт в роли Росса

Первое появление Форда в этой роли состоится через полтора года — в четвёртом «Капитане Америка» (май 2024 года), а вскоре после он засветится в «Громовержцах» про антигероев (июль 2024 года). О дальнейшем исполнении роли неизвестно, но вряд ли такого известного актёра взяли лишь на два фильма.

Сюжет фильма «Капитан Америка: Новый мировой порядок» держится в секрете, но известно, что главную роль исполнит Сэм Уилсон. Картина продолжит события сериала «Сокол и зимний солдат». Также с сериалом стоит ознакомиться и перед просмотром «Громовержцев».