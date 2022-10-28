Никаких шуточек. Valve изменит отображение даты выхода игр в Steam

Valve в блоге рассказала об изменениях в отображениях дат выхода игр. Компания отметила, что даты выхода в Steam вводились и отображались самыми разными способами. Одни разработчики показывали пользователям точную дату, другие предпочитали обходиться без конкретики, а некоторые вводили собственный текст, чтобы пошутить.
Теперь такого не будет, поскольку Valve ввела новые форматы, которыми придётся пользоваться разработчикам. С форматами можно ознакомиться ниже.
- Отображение точной даты — 24 августа 2023 года
- Отображение месяца и года — август 2023 года
- Отображение квартала календарного года — третий квартал 2023 года
- Отображение года — 2023 год
- Дата не отображается — «скоро выйдет»
Valve отметила, что новые стандарты будут введены с 1 января 2023 года, а разработчики, у которых некорректно указана дата выхода, могут указать правильную уже с сегодняшнего дня. Если до 1 января разработчики не изменят свои шуточные даты, то их автоматически заменят на диапазон «скоро выйдет».
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