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Valve приостановила раздачу аркан и боевых пропусков игрокам Dota 2

Valve приостановила раздачу аркан и боевых пропусков игрокам Dota 2
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Разработчики Dota 2 прекратили выдачу сувенирных сумок The International 2022 игрокам. Это связано с тем, что желающих получить аркану оказалось слишком много — из-за проблем с игрой ряд геймеров до сих пор не смогли это сделать.

Хоть мы и постарались обеспечить беспроблемную раздачу Arcana-предметов, спрос оказался столь сногсшибательным, что нам придётся временно ограничить раздачу подписок на Dota Plus и боевых пропусков, пока мы не улучшим свои технические возможности.

26 октября компания Valve объявила, что в преддверии финала чемпионата мира The International 2022 каждый игрок в Dota 2 сможет получить предмет качества Аркана, боевой пропуск Battle Pass и месяц подписки на сервис Dota Plus.

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Valve подарит каждому игроку в Dota 2 аркану, боевой пропуск и подписку Dota Plus
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