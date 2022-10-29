Valve приостановила раздачу аркан и боевых пропусков игрокам Dota 2
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Разработчики Dota 2 прекратили выдачу сувенирных сумок The International 2022 игрокам. Это связано с тем, что желающих получить аркану оказалось слишком много — из-за проблем с игрой ряд геймеров до сих пор не смогли это сделать.
Хоть мы и постарались обеспечить беспроблемную раздачу Arcana-предметов, спрос оказался столь сногсшибательным, что нам придётся временно ограничить раздачу подписок на Dota Plus и боевых пропусков, пока мы не улучшим свои технические возможности.
26 октября компания Valve объявила, что в преддверии финала чемпионата мира The International 2022 каждый игрок в Dota 2 сможет получить предмет качества Аркана, боевой пропуск Battle Pass и месяц подписки на сервис Dota Plus.
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