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Tundra Esports вышла в гранд-финал чемпионата мира The International 2022 по Dota 2

Tundra Esports вышла в гранд-финал чемпионата мира The International 2022 по Dota 2
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Европейская команда Tundra Esports сыграет в главном матче The International 2022. Коллектив Неты 33 Шапиры вышел в гранд-финал чемпионата мира, переиграв Team Secret со счётом 2:1.

Первая карта серии затянулась на 67 минут, на протяжении которых Tundra зажимала соперника на базе: несмотря на отчаянное и яркое сопротивление Secret, им так и не удалось дождаться ошибки.

Второй сет остался за Team Secret, но в решающей игре Tundra Esports вновь избежала изъянов и прекрасно провела ряд важных тимфайтов, завершив матч в свою пользу.

Dota 2. The International 11. Финал (верхняя сетка)
29 октября 2022, суббота. 11:30 МСК
Team Secret
Окончен
1 : 2
Tundra Esports

Вторым финалистом станет победитель серии между Secret и Liquid, которая начнётся завтра в 7:00 по московскому времени.

Затем две лучшие команды турнира определят чемпиона The International 2022, который заберёт главный приз в размере $ 8,3 млн.

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