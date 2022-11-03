Новая трилогия игр «Ведьмака» нашла своего автора

До сих пор о новой саге «Ведьмака» было мало информации, но недавно стало известно, кто возглавит разработку проектов. Геймдиректором саги стал Себастьян Калемба. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Ранее он делал анимацию персонажей для третьего «Ведьмака» и дополнений для игры. Позже Калемба стал директором по анимации в Cyberpunk 2077.

Новости карьеры: я стал геймдиректором новой саги «Ведьмака». С тех пор как я присоединился к CD Projekt RED, я считаю, что нет ничего невозможного. Поднимать планку, рассказывать эмоциональные истории и создавать миры — вот для чего мы здесь. Я горжусь тем, что являюсь частью CDPR и работаю с такой талантливой и увлечённой командой.

Всего Калемба проработал в CD Projekt RED около восьми лет. Следующего «Ведьмака» ждать ещё долго — игра не выйдет до 2025 года.