Расписание первого дня этапа «легенд» на чемпионате мира IEM Rio Major 2022 по CS:GO
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Сегодня, в Бразилии пройдут первые матчи этапа «легенд» Intel Extreme Masters Rio Major 2022, главного чемпионата мира по шутеру CS:GO.
16 лучших команд планеты, в том числе российские Virtus.pro (выступает под нейтральным тегом Outsiders), Cloud9 и Team Spirit, проведут по два матча. Борьбу за восемь мест в плей-офф команды по правилам швейцарской системы начнут только завтра.
.Расписание первого тура IEM Rio Major 2022 Legends Stage (3 ноября):
- 17:00. Team Liquid (США) — MOUZ (Европа);
- 17:00. Team Spirit (Россия) — Bad News Eagles (Косово);
- 18:15. FaZe Clan (Европа) — Cloud9 (Россия);
- 18:15. Sprout (Дания) — BIG (Германия);
- 19:30. NAVI (Украина) — Vitality (Европа);
- 19:30. Heroic (Дания) — Virtus.pro / Outsiders (Россия);
- 20:45. ENCE (Европа) — FURIA (Бразилия);
- 20:45. NiP (Швеция) — Fnatic (Европа).
Расписание второго тура IEM Rio Major 2022 Legends Stage (3 ноября):
- 23:15. Два матча 2-го тура;
- 0:30. Два матча 2-го тура;
- 1:45. Два матча 2-го тура;
- 3:00. Два матча 2-го тура.
Все матчи пройдут в формате best-of-1 (одна карта). Время начала указано по московскому часовому поясу.
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