Расписание первого дня этапа «легенд» на чемпионате мира IEM Rio Major 2022 по CS:GO

Сегодня, в Бразилии пройдут первые матчи этапа «легенд» Intel Extreme Masters Rio Major 2022, главного чемпионата мира по шутеру CS:GO.

16 лучших команд планеты, в том числе российские Virtus.pro (выступает под нейтральным тегом Outsiders), Cloud9 и Team Spirit, проведут по два матча. Борьбу за восемь мест в плей-офф команды по правилам швейцарской системы начнут только завтра.

.Расписание первого тура IEM Rio Major 2022 Legends Stage (3 ноября):

17:00. Team Liquid (США) — MOUZ (Европа);

17:00. Team Spirit (Россия) — Bad News Eagles (Косово);

— Bad News Eagles (Косово); 18:15. FaZe Clan (Европа) — Cloud9 (Россия) ;

; 18:15. Sprout (Дания) — BIG (Германия);

19:30. NAVI (Украина) — Vitality (Европа);

19:30. Heroic (Дания) — Virtus.pro / Outsiders (Россия) ;

; 20:45. ENCE (Европа) — FURIA (Бразилия);

20:45. NiP (Швеция) — Fnatic (Европа).

Расписание второго тура IEM Rio Major 2022 Legends Stage (3 ноября):

23:15. Два матча 2-го тура;

0:30. Два матча 2-го тура;

1:45. Два матча 2-го тура;

3:00. Два матча 2-го тура.

Все матчи пройдут в формате best-of-1 (одна карта). Время начала указано по московскому часовому поясу.