В экранизации Gran Turismo сыграет участница Spice Girls

Актёрский состав экранизации Gran Turismo от Нила Бломкампа («Район № 9», «Элизиум») пополнился двумя новыми артистами. В картине сыграет известный по «Стражам Галактики» и «Константину: Повелитель тьмы» Джимон Хонсу и участница культовой группы 90-х Spice Girls Джери Халлиуэлл-Хорнер. Они сыграют супружескую пару — родителей главного героя, которого на экране воплотит Арчи Мадекве.

Фото: The Hollywood Reporter

Ранее стало известно, что в картине снимаются Орландо Блум и звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор. Орландо сыграет увлечённого маркетолога, а Дэвид — матёрого гонщика, который будет учить главного героя премудростям автоспорта.

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Sony планирует выпустить экранизацию в прокат 11 августа 2023 года. Её сюжет будет крутиться вокруг реальной истории подростка, который фанатеет от игры Gran Turismo, а полученные навыки в итоге помогают ему стать профессиональным гонщиком.