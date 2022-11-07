Источник: PS5 Slim со съёмным дисководом выйдет осенью 2023 года

Журналист издания Theleak Стаффан Ульмерт рассказал о планах Sony на PS5. Как заявляют его источники, в третьем квартале 2023 года корпорация планирует выпустить PlayStation 5 Slim — уменьшенную версию консоли с новым дизайном и обновленной системой охлаждения.

Как отмечают инсайдеры, прямо сейчас Sony работает над тем, чтобы PS5 можно было использовать в лежачем положении, без подставок и других сторонних предметов. Судя по всему, для этого компании нужно будет серьёзно доработать дизайн боковых полос.

На публикацию обратил внимание известный журналист Том Хендерсон. По его информации, это и есть та самая PS5 со съёмным дисководом, о которой он сообщал ещё в сентябре. Знакомые с планами Sony источники утверждают, что компания планирует не нарушать аутентичность приставки, поэтому новая PlayStation 5 сохранит стиль предыдущих.