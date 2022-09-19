Источник: Sony выпустит новую PS5 со съёмным дисководом

Известный инсайдер Том Хендерсон опубликовал новую порцию слухов на только что запустившемся сайте Insider Gaming. По его информации, Sony планирует выпустить новую PlayStation 5, главной особенностью которой станет съёмный дисковод.

Его можно будет вставить в PS5 через порт USB-C с задней стороны консоли. Знакомые с планами Sony источники утверждают, что компания планирует не нарушать аутентичность приставки, поэтому новая PlayStation 5 сохранит стиль предыдущих ревизий.

Если информация инсайдера верна, то PS5 со съёмным дисководом поступит в продажу приблизительно в сентябре 2024 года. И это при условии, что корпорация не столкнётся с некоторыми особенностями внутренней архитектуры и наладит производство новых консолей в срок.