В The Sims 4 добавят бесплатный контент по Mass Effect

EA объявила, что уже 17 ноября в The Sims 4 добавят бесплатный контент по мотивам Mass Effect. Неизвестно, что конкретно появится в симуляторе жизни, но фанатов точно ждут футболки, шапка, кепка, тату и другие предметы кастомизации.

Анонс случился в День N7 — международный день Mass Effect. Обычно разработчики из BioWare кратко делятся своими планами на будущее серии, и именно это случилось в этом году. Команда показала свежий тизер следующей части франшизы, косвенно подтвердив прошлые предположения.

Новость по теме BioWare на День N7 показала новый тизер следующей Mass Effect

Бесплатный контент по Mass Effect будет доступен в The Sims 4 абсолютно всем — даже тем, кто играет после перехода проекта на условно-бесплатную модель распространения. Это произошло несколько недель назад.