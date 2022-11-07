В The Sims 4 добавят бесплатный контент по Mass Effect
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EA объявила, что уже 17 ноября в The Sims 4 добавят бесплатный контент по мотивам Mass Effect. Неизвестно, что конкретно появится в симуляторе жизни, но фанатов точно ждут футболки, шапка, кепка, тату и другие предметы кастомизации.
Анонс случился в День N7 — международный день Mass Effect. Обычно разработчики из BioWare кратко делятся своими планами на будущее серии, и именно это случилось в этом году. Команда показала свежий тизер следующей части франшизы, косвенно подтвердив прошлые предположения.
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Бесплатный контент по Mass Effect будет доступен в The Sims 4 абсолютно всем — даже тем, кто играет после перехода проекта на условно-бесплатную модель распространения. Это произошло несколько недель назад.
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