Netflix взялся за фильм и взрослый сериал по Gears of War
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Спустя 15 лет у фильма Gears of War появились реальные шансы появиться на свет — сегодня Netflix объявил о начале совместных работ над экранизацией культовой видеоигры.
Более того, Netflix сразу объявил о планах после фильма выпустить сериал — это будет анимация для взрослых.
Примечательно, что фильм называют «адаптацией видеоигровой саги». Журналисты предполагают, что все наработки Universal по фильму, где пытались реализовать картину в отдельной от игр вселенной с большими вольностями, ушли в корзину.
Первоначально, в далёком 2007 году, за экранизацию Gears of War взялась известная студия New Line. Однако картина традиционно ушла в производственный ад, после чего её подобрала Universal — как видим, ничем хорошим это тоже не закончилось.
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