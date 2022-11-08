Порноактриса Ева Эльфи пообещала снять видео с участниками мэйджора по CS:GO
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Российская звезда фильмов для взрослых, известная под псевдонимом Ева Эльфи, прибыла в Рио-де-Жанейро — девушка сообщила, что планирует выпускать ролики, посвященные киберспортивному турниру IEM Rio Major 2022.
Об этом девушка сообщила в своих соцсетях, пообещав различный видеоконтент с чемпионата мира по CS:GO.
Буду вам показывать, как проходит турнир! Буду болеть за NAVI и за Team Spirit. Жду начала игр — пойду на стадион, покажу вам там всё.
Ранее известная порноактриса посетила The International 2022, чемпионат мира по Dota 2. Ева выпустила несколько роликов для своего YouTube-канала — например, в одном из них она задавала участникам и гостям соревнований различные провокационные вопросы про Dota 2, отношения и секс.
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