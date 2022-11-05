«Энола Холмс 2» приятно удивляет, но всё ещё забывает про Генри Кавилла

У первой «Энолы Холмс» был огромный потенциал. Известные актёры в главных ролях, сеттинг красивого Лондона и гениальный Шерлок вкупе с солидным бюджетом. Казалось бы, кино точно станет хитом — но, как часто бывает у Netflix, что-то пошло не так.

«Энолу Холмс» посмотрели миллионы людей, вот только отзывы были очень уж средними. Не великолепно, но и не ужасно. Средненько. Половина фильма не вызывала никаких эмоций, а каждое удачное решение сопровождал промах. К примеру, если Милли Бобби Браун умиляла, то Генри Кавилл в роли Шерлока был шокирующе посредственным. После Ливанова, Камбербэтча и Дауни-младшего смотреть на Кавилла не хотелось.

«Энола Холмс 2» Фото: Netflix

Впрочем, просмотров хватило, чтобы Netflix одобрил сиквел — и авторы удачно распорядились вторым шансом. Они сохранили фишки оригинала и исправили ошибки, пусть и не до конца. Новинка всё ещё не дотягивает до кино с большой буквы, но смотреть её в разы приятнее.

Трудно быть детективом

В первой части Энола была наивной девчонкой, которая искала маму и боролась за свободу, но всё же раскрыла важное дело. В сиквеле она взрослая и независимая, пусть и всё такая же милая. Эноле больше не нужны поддержка матери и одобрение Майкрофта — она решила открыть собственное детективное агентство и сделала это.

Вот только клиенты не спешат на приём к юной леди. Они считают даму слишком молодой и неопытной, а ещё постоянно спрашивают, свободен ли Шерлок. Так бы и закончилась карьера Энолы, если бы не девочка, которая потеряла сестру. Та работала на спичечном заводе, но внезапно пропала.

Энола Фото: Netflix

Казалось бы, дело банальное, но на деле мисс Холмс попадает в зловещий переплёт, где замешаны продажная полиция и важные политики. Ставки выросли: если в прошлом фильме героиня дралась с наёмником-одиночкой и страдала в приюте, то теперь против неё умелые солдаты — они либо убьют, либо посадят в тюрьму.

К счастью, Энола не одна. Её расследование пересекается с делом Шерлока, который не раз поможет в переделках. Да и про мать-анархистку забывать не стоит.

Энола и Шерлок Фото: Netflix

В целом сюжет… прикольный. Загадка интригует, события масштабные, уместного фансервиса навалом. К примеру, Шерлоку в этот раз уделили больше внимания. Он всё такой же скучный, но авторы хотя бы покажут знаменитую квартиру на Бейкер-стрит и столкнут его с Мориарти.

В сочетании с бесконечной харизмой Милли Бобби Браун всё это работает, так что следить за историей интересно. Даже расслабленный Генри Кавилл, которому банально нечего играть, не сильно огорчает.

Шерлок в исполнении Генри Кавилла Фото: Netflix

Лондон снова прекрасен

«Энола Холмс 2» прекрасно выглядит. Картинка всегда сочная, даже на серость и грязь Лондона приятно смотреть. Авторы умело воссоздали столицу Британии конца XIX века. Даже и не верится, что кино снимали в Йоркшире — настолько убедительны декорации.

Пабы, полицейские участки, дворцы, фабрики и обычные квартиры проработаны до мелочей. На Netflix редко выходят настолько атмосферные проекты!

Энола Фото: Netflix

Большая часть съёмок натурная, но иногда авторы всё же прибегают к графике — и вот к ней есть вопросы. Если спецы по декорациям выложились на полную, то вот за хромакей будто отвечали новички. Зелёный фон слишком контрастирует с реальными улицами. К счастью, подобных косяков не так уж много.

Герои разучились драться

В первой части экшена было мало, но он неплохо развлекал. К примеру, потасовка Энолы и убийцы на улицах Лондона вышла клёвой. Девчонка вспоминала приёмы, которым обучила мать, и постоянно удивляла как преследователя, так и зрителя.

А вот в сиквеле сражений стало больше, но все они бесконечно скучные. Генри Кавилл давно доказал, что умеет драться на камеру, но даже его мастерство не компенсирует бестолковую постановку.

Семья Холмсов Фото: Netflix

В итоге герои незамысловато пинают друг друга, пока кто-то не отправится в нокаут. Это особенно заметно в финальной схватке: по задумке она должна стать кульминацией, но на деле зрители просто уснут.

В итоге расследование и диалоги держат в напряжении, а экшен, наоборот, даёт передышку. В это время можно заварить кофе или отвлечься на телефон — всё равно ничего не пропустите.

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«Энолу Холмс 2» можно критиковать за посредственный экшен и самого скучного Шерлока в истории, однако достоинств тоже хватает. Как минимум ради прекрасной Милли Бобби Браун и шикарного визуала пропускать новинку не стоит.

Понравилось

Классная Милли Бобби Браун

Прекрасный визуал

Интересное расследование

Не понравилось