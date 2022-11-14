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Финал третьей главы Fortnite стартует 3 декабря

Финал третьей главы Fortnite стартует 3 декабря
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Epic Games сообщила на турнире по Fortnite, что финал третьей главы королевской битвы стартует в ночь с 3 на 4 декабря в 00:00 мск. После этого в игре сразу же стартует четвёртая глава. Заключительное событие получило название Fracture («Разлом»).

О чём будет четвёртая глава Fortnite, неизвестно. Многие предполагают, что игроков ждёт масштабное изменение карты, а также много новых скинов и других внутриигровых предметов.

О самом ивенте разработчики наверняка расскажут в ближайшие недели. Как это обычно и бывает, сначала могут выпустить тизер, а потом делиться подробностями. Ждём различные данные и от датамайнеров.

Fortnite распространяется по условно-бесплатной модели почти на всех современных платформах.

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