Финал третьей главы Fortnite стартует 3 декабря
Поделиться
Epic Games сообщила на турнире по Fortnite, что финал третьей главы королевской битвы стартует в ночь с 3 на 4 декабря в 00:00 мск. После этого в игре сразу же стартует четвёртая глава. Заключительное событие получило название Fracture («Разлом»).
О чём будет четвёртая глава Fortnite, неизвестно. Многие предполагают, что игроков ждёт масштабное изменение карты, а также много новых скинов и других внутриигровых предметов.
О самом ивенте разработчики наверняка расскажут в ближайшие недели. Как это обычно и бывает, сначала могут выпустить тизер, а потом делиться подробностями. Ждём различные данные и от датамайнеров.
Fortnite распространяется по условно-бесплатной модели почти на всех современных платформах.
Комментарии
- 14 ноября 2022
-
11:47
-
11:13
-
10:33
-
10:06
-
09:33
-
00:39
-
00:29
- 13 ноября 2022
-
23:55
-
22:52
-
21:16
-
19:40
-
19:37
-
19:25
-
17:50
-
17:45
-
17:11
-
16:00
-
15:06
-
14:30
-
13:53
-
13:21
-
12:36
-
11:10
-
00:12
-
00:11
- 12 ноября 2022
-
18:55
-
18:18
-
17:48
-
17:07
-
16:18
-
15:40
-
14:55
-
13:56
-
13:56
-
13:26
Партнерский контент