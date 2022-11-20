Фото: звезда «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс получает свой первый «Оскар»

Актёра Майкла Джея Фокса наградили премией имени Джина Хершолта за гуманистические достижения и вклад в дело борьбы с болезнью Паркинсона. Актёр получил статуэтку на церемонии Governors Awards, которую американская киноакадемия не проводила с 2019 года.
Статуэтку звезде трилогии «Назад в будущее» вручил его друг — голливудский актёр Вуди Харрельсон. Вуди назвал Фокса «настоящим вдохновением» и «примером того, как нужно жить и бороться». Майкл вышел получать награду вместе с супругой Трейси Поллан.
Фокс заявил, что, несмотря на все трудности и поразившую его болезнь, он искренне рад, что его благотворительный фонд помогает тем, кто борется с Альцгеймером.
Это неожиданная честь, за которую искренне благодарен. Мне всегда казалось, что всё, что было мне дано судьбой, — слава, моя жизнь с Трейси и моя семья — готовило меня именно к такой ответственности.
Это первая награда Фокса от Американской киноакадемии. Помимо «Назад в будущее», актёр снялся и в других отличных фильмах. Например, в «Страшилах» режиссёра Питера Джексона, в коммерчески успешной молодёжной картине «Волчонок» и в «Военных потерях» Брайана Де Пальмы.
Фотографии Майкла Джея Фокса с церемонии Governors Awards
Фото: Variety
Фото: Variety
Фото: Variety
Фото: Variety
Фото: Variety
Фото: Variety
Фото: Variety
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