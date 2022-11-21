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Россиянка Анастасия Glance Анисимова стала чемпионкой мира по шутеру Valorant

Россиянка Анастасия Glance Анисимова стала чемпионкой мира по шутеру Valorant
Анастасия Glance Анисимова — первая справа
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Европейская команда G2 Gozen, в состав которой входит российская киберспортсменка Анастасия Glance Анисимова, победила на турнире Game Changers Championship 2022 — главном турнире по соревновательному шутеру Valorant.

В финале чемпионата мира Glance вместе со своей командой смогла вырвать победу, уступая Shopify Rebellion GC из США в два сета по ходу встречи — 9:13, 9:13, 13:3, 13:2, 13:5.

За победу G2 Gozen получит $ 180 тыс., Shopify Rebellion GC за второе место получит $ 110 тыс. Третью строчку в итоговом протоколе заняла бразильская пятёрка Team Liquid Brazil — в её активе $ 80 тыс.

Чемпионат мира VALORANT Game Changers Championship 2022 среди женских команд прошёл в Берлине с 15 по 20 ноября. Призовой фонд турнира составил $ 500 тыс.

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