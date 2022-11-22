Вышел новый трейлер фильма «Аватар: Путь воды»

Disney опубликовала новый трейлер фильма «Аватар: Путь воды». В ролике вновь показали чарующие кадры с главными героями на Пандоре и напомнили о том, что зрителей ждёт действительно эпичное приключение.

События «Аватара: Путь воды» развернутся через 10 лет после финала первого фильма. Главными героями будут члены семьи Салли — их преследуют проблемы, а они стараются защищаться и оберегать друг друга. Премьера второй части во всём мире состоится 14 декабря.

У Джеймса Кэмерона в планах ещё как минимум три фильма, которые он будет выпускать каждые два года: в 2024-м, 2026-м и 2028-м. Однако если «Аватар 2» провалится, то культовый постановщик не исключает, что сагу придётся закончить на третьем фильме.