Battlefield 2042 сделали бесплатной для подписчиков EA Play

Спустя год после запуска Battlefield 2042 стала частью библиотеки EA Play. Это значит, что сыграть в неё может практически каждый желающий. Сервис также входит в PC Game Pass (ПК) и Xbox Game Pass Ultimate (Xbox).

Игру добавили в подписку после старта третьего сезона — важнейшего для Battlefield 2042. К его запуску разработчики исправили большинство технических и геймплейных проблем и ошибок шутера, а также внедрили немало свежего контента.

Вдобавок всем геймерам, которые сейчас будут заходить в игру, подарят Welcome Pack — оперативников прошлых сезонов, пару скинов и брелок на оружие. EA явно пытается завлечь побольше игроков обратно — от показателей и отзывов явно будет зависеть, будут ли Battlefield 2042 развивать за пределами обещанных четырёх сезонов.