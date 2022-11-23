Слух: Valorant выйдет на консолях

Valorant остаётся ПК-эксклюзивом вот уже два года, однако совсем скоро всё может измениться. Как обратило внимание издание VG247, недавно в Riot Games появились сразу две новые вакансии геймдизайнера. В описании к ним говорится, что оба кандидата должны будут «привнести опыт Valorant на консоли», используя все возможности приставок.
Судя по всему, разработчики действительно планируют расширять фан-базу шутера, перенося его на новые платформы. Возможно, сейчас авторы работают над портированием соревновательного шутера на консоли — с учётом управления на геймпаде и других элементов, включая помощь в прицеливании.
Ранее о возможном портировании Valorant на PS4 и Xbox One сообщали и датамайнеры, которые обнаружили в файлах игры папки с иконками консолей Sony и Microsoft. Возможно, шутер может добраться до приставок уже в следующем году, однако загадывать дату выхода пока рано.
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