Сборная России узнала соперников в группе на чемпионате мира по киберспорту IESF 2022

Международная федерация киберспорта IESF объявила результаты жеребьёвки 14-го чемпионата мира, который пройдёт на Бали с 1 по 12 декабря.
Команда России по Dota 2 (игроки Luna Gaming и Alliance), которая будет выступать в нейтральном статусе, в групповом этапе сразится со сборными Сирии, Туниса, Польши, Болгарии и Колумбии. В плей-офф пройдут четыре лучших коллектива.
Фото: IESF
Российская сборная по CS:GO на основе команды QUAZAR сыграет против Таджикистана, Индии и Чили. В плей-офф пройдут две лучшие команды.
Фото: IESF
Помимо этого, участие в соревнованиях примут ещё два наших киберспортсмена — Сергей Strog Платов (файтинг Tekken 7) и Иван Vaipik Середенко (eFootball 2023).
Призовой фонд каждого турнира по отдельной дисциплине составит $ 100 тыс.
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