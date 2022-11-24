Сборная России узнала соперников в группе на чемпионате мира по киберспорту IESF 2022

Международная федерация киберспорта IESF объявила результаты жеребьёвки 14-го чемпионата мира, который пройдёт на Бали с 1 по 12 декабря.

Команда России по Dota 2 (игроки Luna Gaming и Alliance), которая будет выступать в нейтральном статусе, в групповом этапе сразится со сборными Сирии, Туниса, Польши, Болгарии и Колумбии. В плей-офф пройдут четыре лучших коллектива.

Фото: IESF

Российская сборная по CS:GO на основе команды QUAZAR сыграет против Таджикистана, Индии и Чили. В плей-офф пройдут две лучшие команды.

Фото: IESF

Помимо этого, участие в соревнованиях примут ещё два наших киберспортсмена — Сергей Strog Платов (файтинг Tekken 7) и Иван Vaipik Середенко (eFootball 2023).

Призовой фонд каждого турнира по отдельной дисциплине составит $ 100 тыс.