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Вышел зрелищный рекламный ролик The Callisto Protocol с реальными актёрами

Вышел зрелищный рекламный ролик The Callisto Protocol с реальными актёрами
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Издатель хоррора The Callisto Protocol продолжает вести активную рекламную кампанию проекта. Компания Krafton вместе с разработчиками из студии Striking Distance выпустила рекламный ролик, в котором снялся актёр, играющий главного героя Джейкоба Ли.

В ролике можно увидеть Джоша Дюамеля и нескольких мутантов, которых, вероятно, тоже сыграли люди. Герой ходит по мрачной локации и сталкивается с чудовищами лицом к лицу, испытывая к ним отвращение.

The Callisto Protocol — научно-фантастический хоррор от третьего лица, разработкой которого занимается Striking Distance во главе с создателем Dead Space Гленом Скофилдом.

The Callisto Protocol выйдет уже 2 декабря на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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