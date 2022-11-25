Вышел зрелищный рекламный ролик The Callisto Protocol с реальными актёрами
Поделиться
Издатель хоррора The Callisto Protocol продолжает вести активную рекламную кампанию проекта. Компания Krafton вместе с разработчиками из студии Striking Distance выпустила рекламный ролик, в котором снялся актёр, играющий главного героя Джейкоба Ли.
В ролике можно увидеть Джоша Дюамеля и нескольких мутантов, которых, вероятно, тоже сыграли люди. Герой ходит по мрачной локации и сталкивается с чудовищами лицом к лицу, испытывая к ним отвращение.
The Callisto Protocol — научно-фантастический хоррор от третьего лица, разработкой которого занимается Striking Distance во главе с создателем Dead Space Гленом Скофилдом.
The Callisto Protocol выйдет уже 2 декабря на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
Новость по темеДля игры в The Callisto Protocol не потребуется особо мощный ПК
Комментарии
- 25 ноября 2022
-
10:58
-
10:24
-
10:01
-
09:39
-
00:30
-
00:09
- 24 ноября 2022
-
21:58
-
21:36
-
21:24
-
21:13
-
20:37
-
20:00
-
19:31
-
19:12
-
18:43
-
18:41
-
17:50
-
17:05
-
16:56
-
16:39
-
16:27
-
16:12
-
15:52
-
15:52
-
15:13
-
15:06
-
14:45
-
14:41
-
14:23
-
13:57
-
13:43
-
13:35
-
13:26
-
13:10
-
13:06
Партнерский контент