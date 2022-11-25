Харрисон Форд в шляпе и его крестница — на свежих кадрах «Индианы Джонса 5»

Недавно британский журнал Empire выпустил несколько материалов про пятую часть «Индианы Джонса». Вместе с этим журнал опубликовал несколько свежих кадров ленты, на которых можно увидеть ключевых персонажей.
На кадрах можно заметить самого Индиану Джонса в исполнении Харрисона Форда, Фиби Уоллер-Бридж, играющую крестницу Джонса. Также есть и другие персонажи.
Фото: Empire
Фото: Empire
Фото: Empire
Фото: Empire
Фото: Empire
Фото: Empire
События картины развернутся в 1969 году — в разгар космической гонки между США и СССР. Как и в прошлых частях франшизы, Индиана Джонс будет противостоять нацистам. Главного злодея сыграет Мадс Миккельсен, известный по роли Клиффа в Death Stranding и роли Кецилия в первом «Докторе Стрэндже».
Картину планируют выпустить в прокат 30 июня 2023 года.
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