Авторы «Индианы Джонса 5» отказались от графики в пользу съёмок на натуре

Режиссёр «Индианы Джонса 5» Джеймс Мэнголд заявил, что в съёмках картины он отдавал предпочтение не компьютерным спецэффектам и виртуальным локациям, а настоящим.

Мэнголд пресекал любые попытки команды использовать технологию LED-Volume, которая позволяет создавать реалистичные задники. Эту систему давно использует Disney и Netflix. Её применяли на съёмках «Мандалорца», нового научно-фантастического сериала «1899» и ряда других проектов.

Если кто-то на совещаниях поднимал этот вопрос, я говорил: «Никаких LED-Volume, пожалуйста».

Съёмки новой истории легендарного археолога проходили в Сицилии, Марокко и Глазго. Команда авторов стремилась создать максимально аутентичное приключение, которым славятся фильмы об Индиане Джонсе — со сценами в склепах, на базарах и даже под водой.

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На съёмках также использовали настоящие вертолёты — наряду с живыми лошадьми, реальными самолётами, поездами и автомобилями. По словам продюсера Саймона Эмануэля, он и его коллеги постарались воссоздать в фильме реальные масштабные исторические события.

Съемки «Индианы Джонса 5» завершились в феврале 2022 года. Картину планируют выпустить в прокат 30 июня 2023 года. Недавно Empire показала первые постеры картины. На них — матёрый Харрисон Форд в образе Индианы Джонса.