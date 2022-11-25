В Epic Games подарят десятки игр на Новый год

По словам проверенного инсайдера под ником Dealabs billbil-kun, магазин Epic Games готовит на Рождество большую бесплатную раздачу игр. Компания планирует провести акцию в период с 15 декабря этого года по 10 января следующего.
Вероятно, Epic Games в течении нескольких дней будет бесплатно раздавать по одной игре, как она делала раньше. В рождественские праздники 2019-го магазин раздал 12 игр, в тот же период в 2020-м и 2021-м компания подарила пользователям 15 различных тайтлов.
С момента запуска в 2018 году Epic Games Store бесплатно раздал 100 игр. В прошлом году он предлагал пользователям 89 бесплатных игр, а в 2020--м — 103. По данным компании, в 2021-м пользователи площадки добавили в свои библиотеки более 765 млн бесплатных тайтлов.
Epic Games Store раздаёт как минимум одну игру каждую неделю. Сейчас компания дарит всем желающим космический экшен Star Wars: Squadrons от EA Motive — игру можно забрать до 1 декабря.
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