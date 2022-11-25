xNova перешёл в BOOM Esports — азиатский клуб объявил новый состав по Dota 2
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Индонезийский киберспортивный клуб BOOM Esports определился с окончательным ростером по Dota 2 на сезон-2022/2023.
Последним игроком коллектива стал представитель Малайзии Йап xNova Джиан Вей, который возвращается в SEA-регион после четырёх лет выступлений в Китае. Организация уже поприветствовала его в соцсетях:
Прибыла легенда! Этот парень играл в гранд-финале The International 2018, выступал на сцене с четырьмя медведями на TI11 — а теперь будет играть с четырьмя волками.
Этим сообщением BOOM Esports отсылает к матчу на The International 2022, когда xNova выступал на сцене один: все его тиммейты по Royal Never Give Up заразились COVID-19 и выступали удалённо, а их места на арене заняли четыре плюшевых медведя.
Несколькими часами ранее клуб сообщил о трансфере керри Natsumi- (в прошлом сезоне играл за Polaris) и Xepher из T1.
Новый состав BOOM Esports по Dota 2:
- Джон Natsumi Варгас;
- Эрин Yopaj Джаспер Феррер;
- Саефул Fbz Ильхам;
- Кенни Xepher Део;
- Джиан Вей xNova Яп;
- Чай Mushi Ё Фун (тренер).
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