xNova перешёл в BOOM Esports — азиатский клуб объявил новый состав по Dota 2

Индонезийский киберспортивный клуб BOOM Esports определился с окончательным ростером по Dota 2 на сезон-2022/2023.

Последним игроком коллектива стал представитель Малайзии Йап xNova Джиан Вей, который возвращается в SEA-регион после четырёх лет выступлений в Китае. Организация уже поприветствовала его в соцсетях:

Прибыла легенда! Этот парень играл в гранд-финале The International 2018, выступал на сцене с четырьмя медведями на TI11 — а теперь будет играть с четырьмя волками.

Этим сообщением BOOM Esports отсылает к матчу на The International 2022, когда xNova выступал на сцене один: все его тиммейты по Royal Never Give Up заразились COVID-19 и выступали удалённо, а их места на арене заняли четыре плюшевых медведя.

Несколькими часами ранее клуб сообщил о трансфере керри Natsumi- (в прошлом сезоне играл за Polaris) и Xepher из T1.

Новый состав BOOM Esports по Dota 2: