По мотивам мультфильма «Бэмби» снимут жёсткий фильм ужасов

ITN Studios и Jagged Edge Productions готовятся к производству слэшерного хоррора «Бэмби: Расплата». Съёмки картины начнутся в конце января 2023 года. Подробности сюжета пока неизвестны, но сообщается, что главный герой будет жестоко мстить за трагическую смерть матери.

Режиссёрское кресло проекта занял Скотт Джеффри — постановщик целого ряда трешовых хорроров. А продюсером выступает Рис Фрейк-Уотерфилд — автор ужастиков «Винни-Пух: Кровь и мёд» и «Ёлка-убийца».

Фильм будет мрачным пересказом классической истории 1928 года, которую мы все знаем и любим. Черпая вдохновение из дизайна, использованного в сериале Netflix «Ритуал», Бэмби станет злобной машиной для убийств.

Дата премьеры картины пока неизвестна.