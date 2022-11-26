По мотивам мультфильма «Бэмби» снимут жёсткий фильм ужасов
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ITN Studios и Jagged Edge Productions готовятся к производству слэшерного хоррора «Бэмби: Расплата». Съёмки картины начнутся в конце января 2023 года. Подробности сюжета пока неизвестны, но сообщается, что главный герой будет жестоко мстить за трагическую смерть матери.
Режиссёрское кресло проекта занял Скотт Джеффри — постановщик целого ряда трешовых хорроров. А продюсером выступает Рис Фрейк-Уотерфилд — автор ужастиков «Винни-Пух: Кровь и мёд» и «Ёлка-убийца».
Фильм будет мрачным пересказом классической истории 1928 года, которую мы все знаем и любим. Черпая вдохновение из дизайна, использованного в сериале Netflix «Ритуал», Бэмби станет злобной машиной для убийств.
Дата премьеры картины пока неизвестна.
Новость по темеФильм ужасов «Винни-Пух: Кровь и Мёд» выйдет в феврале
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