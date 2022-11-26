Фанаты CS:GO раскритиковали Симпла за издевательства над тиммейтом
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На платформе Reddit развернулось активное обсуждение поведения снайпера NAVI Александра s1mple Костылева во время турнира BLAST Premier Fall Finals 2022.
Ранее в прямую трансляцию матча NAVI с Team Liquid попало несколько моментов, в которых Симпл открыто высказывал недовольство тиммейтами — в том числе Виктором sdy Оруджевым.
Новость по теме«Как с тобой можно играть?» Симпл разозлился на тиммейтов во время матча с Team Liquid
Автор темы, набравшей уже более 2,4 тысячи положительных оценок, отметил, что не сможет болеть за такую команду…
s1mple явно издевался над бедолагой, пока капитан electroNic и тренер B1ad3 просто стояли в стороне и наблюдали, не справившись со своей ролью лидеров. Я никогда не смогу всем сердцем поддержать организацию, которая считает такую токсичность нормой.
Дело не в игре sdy, а в том, что нужно показать элементарную порядочность по отношению к другому человеку. Надеюсь, sdy найдёт команду, где к нему отнесутся с уважением. И надеюсь, что s1mple станет человеком, а у капитана и тренера появятся яйца.
Его поддержали десятки других пользователей, также критикуя отношение Симпла к тиммейтам.
Чувак просто выбрал себе слабую цель, будто школьный задира, и продолжает атаковать. Это классическое издевательство над новичком. Я ждал от s1mple большего.
Я понимаю, что Simple — талантливый игрок, но он такой неприятный. Трудно поверить, что такие наезды во время матча улучшают результаты.
Тренер и другие игроки действительно должны были заступиться за sdy. Бедняга.
Всем в NAVI приходится мириться с этим, потому что s1mple — лучший игрок в мире. Если у вас есть s1mple, всех остальных можно заменить. Но всё же нужно иметь уважение к своим игрокам.
25 ноября NAVI проиграла Ninjas in Pyjamas и покинула BLAST Premier Fall Finals 2022, заняв 5-6-е место.
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