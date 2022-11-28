Трейлер второго сезона сериала «Вампиры средней полосы»
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Онлайн-кинотеатр START выпустил полноценный трейлер второго сезона «Вампиров средней полосы». В ролике показали главных героев шоу и несколько новых персонажей.
Сюжет второго сезона продолжит события первого и будет рассказывать о жизни вампиров, проживающих в Смоленске.
Новая родня уже готовится въехать в квартиру Святослава Вернидубовича, а Хранитель планирует чипировать все вампирское семейство.
К своим ролям вернутся Юрий Стоянов, Глеб Калюжный, Екатерина Кузнецова и Артём Ткаченко. Во втором сезоне произойдёт небольшое изменение. Роль Анны Остроумовой исполнила Анастасия Стежко — в первом сезоне её играла украинская актриса Екатерина Кузнецова. Среди новых лиц – Лукерья Ильяшенко, Ева Смирнова и Андрей Соколов.
Второй сезон сериала стартует 13 декабря на START.
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