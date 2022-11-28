Трейлер второго сезона сериала «Вампиры средней полосы»

Онлайн-кинотеатр START выпустил полноценный трейлер второго сезона «Вампиров средней полосы». В ролике показали главных героев шоу и несколько новых персонажей.

Сюжет второго сезона продолжит события первого и будет рассказывать о жизни вампиров, проживающих в Смоленске.

Новая родня уже готовится въехать в квартиру Святослава Вернидубовича, а Хранитель планирует чипировать все вампирское семейство.

К своим ролям вернутся Юрий Стоянов, Глеб Калюжный, Екатерина Кузнецова и Артём Ткаченко. Во втором сезоне произойдёт небольшое изменение. Роль Анны Остроумовой исполнила Анастасия Стежко — в первом сезоне её играла украинская актриса Екатерина Кузнецова. Среди новых лиц – Лукерья Ильяшенко, Ева Смирнова и Андрей Соколов.

Второй сезон сериала стартует 13 декабря на START.