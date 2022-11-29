Утекли постеры мультика Super Mario с Марио, Луиджи и принцессой Пич

Уже в грядущую ночь Nintendo и студия Illumination покажут второй трейлер мультфильма Super Mario. Показ начнётся 30 ноября в 1:00 мск. Судя по всему, трейлер хотели сопроводить постерами, которые уже слили в Сеть.
На изображениях можно увидеть самого Марио, его брата Луиджи, Боузера, принцессу Пич, Тоада и других героев. Выглядят постеры стильно и ярко.
Фото: Universal Pictures
Фото: Universal Pictures
Фото: Universal Pictures
Фото: Universal Pictures
Фото: Universal Pictures
Фото: Universal Pictures
Фото: Universal Pictures
Фото: Universal Pictures
Также можно увидеть ещё один забавный рекламный материал, на котором есть многие персонажи и их рост. Так, Марио чуть ниже Пич и Луиджи. Самым высоким персонажем стал Боузер, а самым низким — Тоад.
Фото: Universal Pictures
За создание картины отвечают Illumination и компания Nintendo. Марио озвучил Крис Пратт, голос Боузеру подарил Джек Блэк, а Пич озвучила Аня Тейлор-Джой. Премьера мультфильма состоится 7 апреля 2023 года.
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