В Австралии хотят приравнять лутбоксы к рейтингу «18+». FIFA 23 и другие игры в опасности

Депутат Эндрю Уилки из правительства Австралии наконец представил свой законопроект, касающийся лутбоксов в стране. Он предлагает выдавать играм, в которых есть предметы со случайным содержимым, рейтинг «18+» — «Только для взрослых». Кроме того, на коробках с подобными проектами должно быть большое предупреждение о внутриигровых покупках.
Как отмечает Уилки, игры с особенно «хищной» монетизацией и вовсе не должны будут проходить возрастную комиссию в Австралии. В целом законопроект может приравнять лутбоксы к азартным играм, чтобы регуляторы не закрывали глаза на вопиющие траты пользователей, которые частенько происходят в разных странах.
Пока неясно, одобрит ли предложение Уилки правительство Австралии. Если оно пойдёт депутату навстречу, то FIFA 23 и многие другие проекты с лутбоксами могут попасть под запрет или стать играми только для взрослых.
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