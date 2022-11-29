Уилл Смит: я пойму, если зрители не будут поддерживать меня после «Оскара»

Совсем скоро на Apple TV+ выйдет драма «Освобождение» с Уиллом Смитом. Картина расскажет о рабе по кличке «выпоротый Питер», который во времена Гражданской войны в США бежал на Север, преодолев за десять дней путь длиной в 207 километров.

Во время пресс-тура актёр заявил, что прекрасно понимает тех зрителей, которые будут не готовы поддерживать ленту с ним из-за инцидента на «Оскаре-2022». Напомним, артист дал пощёчину Крису Року за шутку над своей женой прямо во время церемонии.

Я пойму, если кто-то будет не готов меня поддерживать из-за того инцидента. Куда больше я переживаю за свою команду. Я очень надеюсь, что мои действия не навредят моим близким и тем людям, с кем я работал.

После пощёчины Крису Року многие зарубежные СМИ писали, что Смиту хотели закрыть дорогу в большой Голливуд. Однако его извинения и прощение от комика всё-таки заставили топ-менеджеров крупных студий забыть о ситуации и двигаться дальше. При этом от «Оскара» Смита всё же отстранили.

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Премьера «Освобождения» состоится 2 декабря в кинотеатрах по всему миру, а спустя неделю — 9 декабря — лента выйдет и на стриминговом сервисе Apple TV+.