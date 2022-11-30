Monster Hunter: Rise всё-таки доберётся до PlayStation, Xbox и Game Pass

Monster Hunter: Rise выйдет на Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4 в 2023 году. В это же время игра пополнит библиотеку сервиса Game Pass. Об этом сообщил портал Insider Gaming. На консолях текущего поколения приключение получит поддержку 4К-разрешения при стабильных 60FPS, а также глубокий 3D-звук.
Monster Hunter: Rise вышла весной 2021 года на Nintendo Switch, в 2022-м ролевой экшен портировали на ПК. Общий тираж игры превысил 11 млн копий, а масштабное расширение Sunbreak купили более 4 млн раз. Аналитики уверены, что благодаря релизу на PlayStation и Xbox игра станет популярнее и принесёт Capcom ещё больше денег.
Общий тираж серии Monster Hunter сейчас составляет 86 млн проданных копий во всём мире. Первая игра цикла вышла 18 лет назад — в далёком 2004 году.
- 30 ноября 2022
-
20:30
-
20:15
-
19:50
-
19:35
-
18:54
-
18:15
-
17:57
-
17:43
-
17:26
-
17:24
-
17:03
-
16:22
-
16:06
-
15:32
-
15:27
-
14:55
-
14:42
-
14:18
-
13:57
-
13:55
-
13:36
-
13:15
-
13:10
-
12:38
-
12:30
-
11:59
-
11:15
-
10:33
-
10:15
-
09:36
-
03:04
-
01:06
- 29 ноября 2022
-
23:35
-
22:08
-
21:36