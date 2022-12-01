Cиквел Cyberpunk 2077 не начнут делать до 2024 года

Одним из главных анонсов от CD Projekt RED стало продолжение Cyberpunk 2077. К сожалению для фанатов «Киберпанка», за его полноценное производство возьмутся не раньше 2024 года. Об этом стало известно во время подведения итогов финансового отчёта компании.

Как рассказал глава студии Адам Кичиньский, после релиза дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 команда переключится на помощь с «Ведьмаком 4». И если учитывать все возможные сроки, то за сиквел «Киберпанка» полноценно возьмутся лишь в 2024 году, до этого над ним будет работать совсем небольшой коллектив.

Если прогнозы аналитиков верны, то «Ведьмак 4» должен поступить в продажу приблизительно в 2025 году. Судя по всему, продолжение Cyberpunk 2077 не стоит ожидать раньше этого срока — более того, наверняка мы не увидим сиквел раньше 2027 года. Так что фанатам культового экшена стоит запастись терпением.