Футбольный клуб «Амкар» подпишет команду по Dota 2 — победителя выберут на турнире в Перми

Футбольный клуб «Амкар Пермь» анонсировал независимый турнир по дисциплине Dota 2 в Пермском крае. Он состоится 9-10 декабря в технопарке Morion Digital.

Участие в чемпионате Amkar Dota 2 Cup: Battle for a Chance примут восемь команд, регистрация уже открыта. Единственным ограничением станет возраст участников — к турниру допустят только киберспортсменов старше 18 лет. Призёры получат подарки от партнёров, о денежном призовом фонде ничего не сообщается.

Главным призом станет контракт с клубом «Амкар»: анонсировано, что победитель турнира получит право представлять ВВК Amkar Esports на всех турнирах. Будет ли команда участвовать в открытых отборочных к Dota Pro Circuit 2022/2023 в Восточной Европе, неизвестно.