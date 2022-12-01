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Вышел первый трейлер фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов»

Вышел первый трейлер фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов»
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Paramount Pictures выпустила первый трейлер блокбастера «Трансформеры: Восхождение Звероботов». В ролике показали кадры из будущего фильма, на которых можно увидеть звероботов и культовых героев из прошлых фильмов о Трансформерах.

События «Восхождения Звероботов» развернутся в 1994 году в Нью-Йорке и некоторых городах Перу и будут сосредоточены на истории Оптимуса Прайма. Главные роли в картине исполнили Мишель Йео («Мемуары гейши»), Пит Дэвидсон («Компромат»), Рон Перлман («Хеллбой») и Энтони Рамос («Гамильтон»). Поставил ленту Стивен Кейпл младший — ранее он работал над «Кридом 2».

Премьера фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов» состоится 9 июня 2023 года по всему миру. Доберётся ли фильм до России, пока неизвестно.

Постер

Фото: Paramount Pictures

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