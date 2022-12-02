KuroKy останется капитаном Nigma Galaxy по Dota 2 в новом сезоне
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Арабская киберспортивная организация Nigma Galaxy подтвердила, что 30-летний саппорт Куро KuroKy Салехи Тахасоми продолжит выступления за состав по Dota 2 на позиции игрока основного состава и капитана.
Ранее появлялись слухи, что Куроку готов завершить карьеру или перейти на роль тренера.
Фото: Nigma Galaxy
Будут ли другие игроки старого состава выступать за Nigma в сезоне-2022/2023, пока неизвестно. Это станет известно в течение недели — регистрация команд будет закрыта 9 декабря.
Состав Nigma Galaxy по Dota 2 в последнем сезоне:
- Амер Miracle- аль-Баркави;
- Саид SumaiL Самаил Хассан;
- Иван MinD_ContRoL Бориславов;
- Марун GH Мерхей;
- Куро KuroKy Салехи Тахасоми.
Ранее команда поменяла тренера: вместо Романа rmN Палея в клуб перешёл Даниель ImmortalFaith Моза.
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