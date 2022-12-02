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KuroKy останется капитаном Nigma Galaxy по Dota 2 в новом сезоне

KuroKy останется капитаном Nigma Galaxy по Dota 2 в новом сезоне
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Арабская киберспортивная организация Nigma Galaxy подтвердила, что 30-летний саппорт Куро KuroKy Салехи Тахасоми продолжит выступления за состав по Dota 2 на позиции игрока основного состава и капитана.

Ранее появлялись слухи, что Куроку готов завершить карьеру или перейти на роль тренера.

Фото: Nigma Galaxy

Будут ли другие игроки старого состава выступать за Nigma в сезоне-2022/2023, пока неизвестно. Это станет известно в течение недели — регистрация команд будет закрыта 9 декабря.

Состав Nigma Galaxy по Dota 2 в последнем сезоне:

  • Амер Miracle- аль-Баркави;
  • Саид SumaiL Самаил Хассан;
  • Иван MinD_ContRoL Бориславов;
  • Марун GH Мерхей;
  • Куро KuroKy Салехи Тахасоми.

Ранее команда поменяла тренера: вместо Романа rmN Палея в клуб перешёл Даниель ImmortalFaith Моза.

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