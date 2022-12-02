RTX 3060 на 8 ГБ — это провал NVIDIA

Автор YouTube-канала Hardware Unboxed провёл подробный тест видеокарты RTX 3060 с 8 ГБ памяти. Её NVIDIA анонсировала в октябре этого года. Эта карта — аналог оригинальной RTX 3060 с 12 ГБ памяти и c более высокой пропускной способностью. Результаты блогера обескуражили, при этом NVIDIA назначила на оба ускорителя одинаковую рекомендованную цену — $ 330.

Фото: YouTube-канал Hardware Unboxed

Блогер протестировал карту в 12 играх, в том числе на требовательных Cyberpunk 2077 и Horizon Zero Dawn. Производительность RTX 3060 с 8 ГБ памяти в среднем на 17% меньше, чем у карты с 12 ГБ. В отдельных случаях новая карта отстаёт от оригинальной на целых 35%.

Эксперт считает, что выпуск RTX 3060 с 8 ГБ памяти и её цена — «ужасный антипотребительский ход NVIDIA».