Стали известны новые подробности Atomic Heart

Глава российской студии Mundfish Роберт Багратуни раскрыл некоторые важные подробности ретрофутуристического экшена Atomic Heart.

Уровни сложности и виды атак в Atomic Heart

Выбранная сложность никак не влияет на развитие сюжета и его подачу. Игрокам предоставят на выбор «сюжетный», «средний» и «высокий» уровни сложности.

Что касается разнообразных видов стихийных атак, то геймеры смогут их комбинировать и подбирать в зависимости от ситуации. Например, к ударам электрошокером особенно чувствительны роботы с полимерным покрытием. При этом у пользователей не будет огненных видов атак, но у оружия будут специальные насадки, которые поджигают пули.

Новость по теме Авторы Atomic Heart рассказали о битвах с роботами и системе улучшений

Претензия на стелс и атмосферный саундтрек Мика Гордона

В Atomic Heart не будет полноценного стелса, но некоторых врагов позволят ликвидировать тихо, не привлекая лишнего внимания.

Саундтрек написал Мик Гордон, наиболее известный по работе над Doom 2016 года. Стиль Гордона сочетает в себе индастриал и синти-поп, который замешан с атмосферным тяжёлым эмбиентом и гитарными запилами. По словам Багратуни, музыка Мика идеально подходит для динамичных схваток с роботами и другими врагами. В игре также будут звучать шлягеры 50-60-х годов и постсоветские поп-хиты.

Транспорт в Atomic Heart

В игре будет представлена только одна модель автомобиля, которым сможет управлять главный герой. Таким образом, авторы хотели подчеркнуть бытовой дефицит, который помнят многие, кто жил в СССР. На авто можно будет давить врагов, или быстро уехать от кучи агрессивных роботов, с которыми сложно справиться в одиночку. Больше моделей транспорта авторы могут добавить после релиза.

Фото: Mundfish

Сюжет и его подача в Atomic Heart

Багратуни заявил, что сюжет — самый сильный аспект игры. При этом он обещает, что игроки не заскучают во время прохождения — на локациях скрыто множество секретов, которые позволят шире взглянуть на историю и лор Atomic Heart. По словам главы Mundfish, в экшене масса великолепно поставленных кат-сцен и проработанных диалогов. А загрузки между локациями отсутствуют, что сделает прохождение максимально комфортным.

Новость по теме В новом трейлере Atomic Heart рассказали о мире игры и сюжете

Прокачка в Atomic Heart

В Atomic Heart важную роль играет прокачка. Те, кто захочет больше сражаться в ближнем бою, смогут прокачать соответствующие навыки. Это касается и тех, кто захочет больше стрелять и держать врагов на расстоянии. Но всем предстоит анализировать поведение врагов, чтобы выявлять их слабости.

Atomic Heart выйдет 21 февраля 2023 года на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. В России ПК-версию игры будут официально продавать в VK Play.