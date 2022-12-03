Стало известно, кто будет проводить региональную СНГ-лигу Dota Pro Circuit

В клиенте Dota 2 появились билеты для онлайн-просмотра матчей нового сезона региональных лиг Dota Pro Circuit в Китае, Юго-Восточной Азии и странах Восточной Европы (СНГ).
Согласно информации внутри игры, лигу для русскоязычных команд будет организовывать Paragon Events, ранее не имевшая отношения к топовым ивентам по Dota 2. На сайте компании указано, что она зарегистрирована в Германии и начала проводить киберспортивные соревнования в 2022 году.
Фото: paragonevents.gg
Paragon связывают с Epic Esports Events, российским организатором турниров EPICENTER и D2CL. Владельцем немецкой компании является Александр Заволока (экс-сотрудник EEE), а на официальном сайте Parargon опубликованы снимки с ивентов в Москве — указано, что компания помогала проводить EPICENTER: Moscow.
- 3 декабря 2022
-
18:37
-
18:27
-
18:02
-
17:27
-
17:05
-
16:44
-
16:29
-
16:07
-
15:43
-
14:38
-
14:12
-
13:34
-
13:03
-
12:36
- 2 декабря 2022
-
21:56
-
21:34
-
21:21
-
21:00
-
20:58
-
20:30
-
19:36
-
19:02
-
18:56
-
18:22
-
17:50
-
17:14
-
17:00
-
16:40
-
16:17
-
16:17
-
16:06
-
15:41
-
15:34
-
15:29
-
15:29