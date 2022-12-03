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Стало известно, кто будет проводить региональную СНГ-лигу Dota Pro Circuit

Стало известно, кто будет проводить региональную СНГ-лигу Dota Pro Circuit
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В клиенте Dota 2 появились билеты для онлайн-просмотра матчей нового сезона региональных лиг Dota Pro Circuit в Китае, Юго-Восточной Азии и странах Восточной Европы (СНГ).

Согласно информации внутри игры, лигу для русскоязычных команд будет организовывать Paragon Events, ранее не имевшая отношения к топовым ивентам по Dota 2. На сайте компании указано, что она зарегистрирована в Германии и начала проводить киберспортивные соревнования в 2022 году.

Фото: paragonevents.gg

Paragon связывают с Epic Esports Events, российским организатором турниров EPICENTER и D2CL. Владельцем немецкой компании является Александр Заволока (экс-сотрудник EEE), а на официальном сайте Parargon опубликованы снимки с ивентов в Москве — указано, что компания помогала проводить EPICENTER: Moscow.

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