От «Гвинта» откажутся в 2023 году

Авторы «Гвинта» из CD Projekt RED выпустили видео, посвящённое будущей поддержке карточной игры. Они показали дорожную карту контента на 2023 год и заявили, что после следующего года для игры перестанут выпускать обновления.
После 2023 года «Гвинт» перестанут поддерживать вообще. Разработчики даже не будут заниматься балансными правками, поскольку хотят, чтобы этим занимались сами игроки с помощью особого инструментария. О нём расскажут позже.
В следующем году в «Гвинте» появится более 70 новых карт и множество другого контента. С чем связано решение о прекращении поддержки карточной игры, неизвестно.
Карточная игра «Гвинт» вышла в 2018 году. Игра стала популярной и нарастила мощную фанатскую базу как среди поклонников «Ведьмака», так и среди фанатов ККИ.
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