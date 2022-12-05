От «Гвинта» откажутся в 2023 году

Авторы «Гвинта» из CD Projekt RED выпустили видео, посвящённое будущей поддержке карточной игры. Они показали дорожную карту контента на 2023 год и заявили, что после следующего года для игры перестанут выпускать обновления.

После 2023 года «Гвинт» перестанут поддерживать вообще. Разработчики даже не будут заниматься балансными правками, поскольку хотят, чтобы этим занимались сами игроки с помощью особого инструментария. О нём расскажут позже.

В следующем году в «Гвинте» появится более 70 новых карт и множество другого контента. С чем связано решение о прекращении поддержки карточной игры, неизвестно.

Карточная игра «Гвинт» вышла в 2018 году. Игра стала популярной и нарастила мощную фанатскую базу как среди поклонников «Ведьмака», так и среди фанатов ККИ.