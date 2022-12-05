Все в восторге от новой графики в Fortnite. Многих это даже заставило впервые сыграть

Вчера в Fortnite стартовала новая глава, одной из отличительных особенностей которой стал переход королевской битвы на новую версию движка — Unreal Engine 5.1. Улучшения доступны только на ПК, PS5 и Xbox Series.
Самых интересных улучшений два — это глобальное освещение Lumen и система виртуальной геометрии Nanite. Вместе они создают абсолютно новую графику для королевской битвы. Если с глобальным освещением всё примерно понятно, то Nanite чуть сложнее.
Принцип технологии не новый — даже наоборот, подобным пользуются уже во всех играх. Но тут отличается суть: раньше разработчики самостоятельно создавали все виды упрощённых моделей и переходы между ними выглядели чрезмерно заметно. С Nanite всё совершенно не так. Она упрощает жизнь всем.
В общем, совокупно обе технологии заметно подняли уровень графики в Fortnite. Настолько, что многие или решили вернуться в королевскую битву, или вообще впервые попробовать её. Вот что говорит Джон Линнерман из Digital Foundry.
Новое обновление Fortnite впечатляет. Настолько, что так меня убедили сыграть в Fortnite, и это уже огромное достижение. Освещение через Lumen выглядит потрясающе.
Слева Lumen, справа без него
Фото: dark1x
Слева Lumen, справа без него
Фото: dark1x
Слева Lumen, справа без него
Фото: dark1x
Слева Lumen, справа без него
Фото: dark1x
Аналитика Benji-Sales масштабное обновление также окончательно убедило сыграть. А вот другие сравнения игры от блогера videotech.
Слева без, справа Lumen
Фото: videotech_
Слева без, справа Lumen
Фото: videotech_
Слева без, справа Lumen
Фото: videotech_
Слева без, справа Lumen
Фото: videotech_
Первый сезон четвёртой главы Fortnite продлится до середины марта. С ним, помимо технических улучшений, добавили много геймплейных нововведений, а также в игру наконец-то добавили Думгая из DOOM и через пару месяцев владельцы боевого пропуска смогут разблокировать Геральта из «Ведьмака».
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